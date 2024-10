Présidentielle américaine : cet État qui a (presque) toujours voté pour le vainqueur depuis 1964

Et si les résultats d'un État précis des États-Unis donnaient, à coup sûr, l'identité du vainqueur de l'élection présidentielle américaine ? Depuis l'élection présidentielle de 1964, un État s'est effectivement distingué en votant toujours pour le futur président, à la seule exception de la dernière élection en 2020.

Fin de série en 2020

Cet État est particulièrement scruté car il fait partie des sept "swing states", les États-clés de chaque élection présidentielle américaine. Il s'agit de l'Ohio, et pendant plus de 50 ans, il a offert ses grands électeurs à l'heureux élu, qu'il soit démocrate ou républicain. Cette série a commencé en 1964, avec la consécration large de Lyndon B. Johnson. Quatre ans plus tard, Richard Nixon, que les habitants de l'Ohio avaient placé en tête en 1960, glanait à nouveau l'État de l'Ohio et cette fois, la victoire à la présidentielle.

Réélection de Richard Nixon en 1972, élection de Jimmy Carter en 1976, Ronald Reagan en 1980 et 1984... Aucun résultat allant à l'encontre du verdict des urnes n'a été observé dans l'Ohio, ni même en 2016 lors de l'élection surprise de Donald Trump. Ce n'est donc qu'en 2020 que les habitants de cet État ont mis fin à cette incroyable série, en préférant Donald Trump d'une courte avance face à son rival Joe Biden (53% contre 45%). L'Ohio va-t-il renouer avec cette tradition en 2024 ? Réponse le 5 novembre prochain.