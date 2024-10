Présidentielle américaine : pourquoi les électeurs votent-ils le premier mardi du mois de novembre ?

Qui de Kamala Harris ou Donald Trump remportera la course à la Maison-Blanche ? La démocrate et le républicain poursuivent leur campagne à travers les États-Unis, à deux semaines de l'élection. Une fois encore, ce scrutin sera suivi de près aux États-Unis, mais aussi en Europe et plus largement dans le reste du monde. Mais pourquoi la présidentielle américaine est-elle organisée en novembre à chaque fois ? Europe 1 fait le point.

Une date choisie pour satisfaire les agriculteurs

À chaque élection, les Américains sont appelés aux urnes un mardi de novembre. En 2020, lors de la dernière élection, le vote a eu lieu le mardi 3 novembre. En 2024, les électeurs voteront le 5 novembre. Une caractéristique de la présidentielle américaine, qui s'explique par une loi de 1845. Appelée "Uniform Tuesday Act", cette règle notifie que l'élection doit toujours avoir lieu le mardi suivant le premier lundi du mois. Elle s'explique par le fait que les USA devaient, au 19e siècle, trouver une journée où les résidents du pays, alors majoritairement agricole, pouvaient se déplacer vers les centres de vote sans entraver la culture des champs, ni mettre en danger les citoyens avec des conditions météo trop difficiles. Le mardi de la première semaine de novembre fut choisie pour sa météo encore clémente pour la saison et parce que cette date suit la fin de la récolte, permettant à tous de pouvoir voter.

Bientôt la fin du format ?

Presque 180 ans plus tard, cette règle est toujours appliquée aux États-Unis, même si les modes de scrutins tendent à changer cette tradition. Car avec la vie moderne, il devient difficile pour beaucoup d'électeurs américains d'aller voter le jour J. Avec la pandémie, le vote anticipé a explosé, permettant de désengorger les bureaux de votes et de respecter les distances de sécurité imposées à l'époque.

Résultat, lors de la dernière élection présidentielle, près de 70% des électeurs ont voté avant le jour officiel, en personne (les bureaux ouvrent avant la date officielle dans certains Etats ndlr) ou par correspondance. Et pour 2024, la tendance devrait être la même, puisque des États comme la Virginie ont commencé à voter... dès le mois de septembre. De quoi encourager certains à parler désormais de "mois" ou de "saison" du vote.