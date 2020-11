Présidentielle américaine : Washington craint de violentes manifestations et se barricade

REPORTAGE

Les élections présidentielles américaines ont lieu mardi et en attendant, le pays se prépare aussi au pire. A Washington, on entend des bruits de perceuses et de marteaux à tous les coins de rue. La capitale américaine se barricade car beaucoup craignent que des violences éclatent au lendemain de l’élection. Lundi, la ville était déjà quasi déserte.

"On a un numéro direct pour joindre la police"

"On a mis des planches de bois sur la devanture et des films de sécurité pour protéger les vitres. On s’attend au pire, mais on espère que tout se passera bien. Je serai sur la ligne de front. On a un numéro direct pour joindre la police et le département de l’intérieur", témoigne Gérald, agent de sécurité d’un immeuble abritant un cabinet d’avocat, au micro d’Europe 1. Il fait partie des rares personnes qui iront travailler mardi dans le centre-ville.

Des partisans des deux candidats pourraient réclamer l’abandon de l’adversaire

En cas de résultats serrés ou retardés, des partisans des deux candidats pourraient sortir dans la rue pour réclamer l’abandon de l’adversaire. Le président Donald Trump a plusieurs fois refusé de dire clairement qu’il cèderait pacifiquement le pouvoir en cas de défaite.

La police de la capitale américaine a prévu de fermer plusieurs rues à la circulation.