Présidentielle américaine : dernière ligne droite pour Trump et Biden

DÉCRYPTAGE

Dernier jour de campagne aux Etats-Unis. Le démocrate Joe Biden, en tête dans les sondages, et le sortant Donald Trump jettent leurs dernières forces, et leurs derniers dollars, dans la bataille pour la Maison Blanche. Vote par anticipation, meetings en série, "swing states"… Europe 1 vous résume les enjeux de cette dernière ligne droite.

Vers une participation record

Si le jour même de l’élection, c’est mardi, nombre d’Américains ont en fait déjà voté. 95 millions d’électeurs se sont déjà prononcés, soit par correspondance, soit dans un bureau de vote anticipé, et c’est du jamais-vu. Dans certains Etats, il y a déjà plus d’Américains qui ont voté qu’en 2016. Et il reste encore l’Election Day ! On se dirige donc vers une participation historique. Ça donne une idée de l’enjeu de ce scrutin, qu’on peut résumer en UNE question : Trump, stop ou encore ?

La première grande gagnante de cette participation record, c‘est la démocratie américaine d’abord. Ensuite, les démocrates ont incité leurs électeurs à voter le plus tôt possible, donc on peut estimer que ça va profiter à Joe Biden. Mais on voit à certains chiffres qu’il y a aussi beaucoup de républicains qui ont voté en avance. En Floride, dont on connait l’importance stratégique, c’est vraiment moitié-moitié.

Biden toujours favori des sondages

Les derniers sondages, eux, ne montrent aucun changement : Joe Biden est toujours en tête assez largement. C’était certes le cas pour Hillary Clinton il y a quatre ans - avec le résultat qu’on connait - mais il y a plusieurs différences notables.

D’abord, les sondeurs disent avoir amélioré leurs méthodes. Ensuite, les écarts entre Joe Biden et Donald Trump dans les états-clés (les fameux "swing states") sont plus grands qu’en 2016. Enfin, il faut noter que ces écarts sont très stables depuis le début. Aujourd’hui, une dizaine de points séparent Biden et Trump au niveau national, exactement comme il y a 15 mois, alors qu’entre-temps il y a eu une pandémie de coronavirus, une récession, et des tensions raciales.

La Pennsylvanie au coeur de la campagne

Dans ce dernier jour de campagne, les candidats marquent encore leurs différences. Donald Trump est ainsi en mode tornade : il fera 5 meetings dans 4 états différents lundi, le même rythme que la veille. Joe Biden se concentre lui sur son état natal de Pennsylvanie. Il va y passer toute la journée avec sa femme et sa colistière Kamala Harris. Et il y était déjà dimanche. "La Pennsylvanie est cruciale. Donald Trump l’a gagnée il y a 4 ans de seulement 44. 000 voix, donc chaque vote compte", a lancé le candidat démocrate.

Donald Trump le sait, il y a enchainé quatre meetings samedi, et il y refera un stop mardi. Les deux camps estiment que celui qui gagne la Pennsylvanie, gagne l’élection.