Plus de 300 arrestations lors d'une manifestation d'opposition à Moscou

Près de 200 personnes ont été interpellées par la police samedi à Moscou lors d'une manifestation de l'opposition, qui réclame depuis des semaines d'autoriser ses candidats à participer aux élections locales de septembre, a rapporté une ONG. Selon l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, au moins 311 personnes ont été interpellées, dont six journalistes.

Une manifestation non autorisée

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées à différents endroits du centre de Moscou sous une pluie fine, sous la surveillance d'un important dispositif de policiers et de soldats de la garde nationale, qui n'ont pas tardé à commencer les premières arrestations, selon des journalistes de l'AFP.

La manifestation, qui n'a pas été autorisée par les autorités, se déroule sans leader puisque les condamnations se sont multipliées depuis une autre action de protestation le week-end dernier dans la capitale russe, qui s'est soldée par près de 1.400 interpellations, du jamais vu depuis le retour du président Vladimir Poutine au Kremlin en 2012. Dernière opposante d'envergure encore en liberté, Lioubov Sobol, une avocate de 31 ans, a été interpellée quelques minutes avant le début de la manifestation. "Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'intimider l'opposition, pour s'assurer que les gens ne sortent pas dans la rue pour protester pacifiquement", a-t-elle déclaré avant son arrestation. En grève de la faim depuis trois semaines, elle a jusqu'ici échappé à la prison du fait qu'elle a un enfant en bas âge.

Les meneurs de l'opposition actuellement en détention

Le principal opposant au Kremlin, le blogueur anticorruption Alexeï Navalny, purge quant à lui depuis le 24 juillet une peine de trente jours de prison. Hospitalisé le week-end dernier pour une "grave réaction allergique" avant d'être renvoyé en cellule, il a saisi la justice pour un possible "empoisonnement". La plupart de ses alliés et des autres meneurs de la contestation ont eux aussi écopé de courtes peines de détention, comme plusieurs candidats de l'opposition refoulés des élections locales de septembre tels qu'Ilia Iachine, Ivan Jdanov et Dmitri Goudkov.

Accentuant encore la pression d'un cran avant la manifestation de samedi, la justice a inculpé plusieurs personnes dans le cadre d'une enquête pour "troubles massifs", une accusation lourde qui fait planer la menace de peines allant jusqu'à quinze ans de prison. Cinq d'entre elles, dont des avocats travaillant pour des ONG de défense des droits civiques, ont été placés en détention provisoire vendredi dans l'attente de leurs procès. La police avait appelé à plusieurs reprises à renoncer à la manifestation, promettant de "réagir immédiatement". Le maire de Moscou loyal au Kremlin, Sergueï Sobianine, avait pour sa part mis en garde l'opposition contre toute "nouvelle provocation".