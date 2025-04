Poutine rencontrera mardi à Moscou le sultan d'Oman, médiateur pour le nucléaire iranien

Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra mardi à Moscou avec le sultan d'Oman Haitham bin Tarik, dont le pays fait office de médiateur dans le dossier du nucléaire iranien. Les deux dirigeants discuteront de coopération bilatérale dans divers domaines, y compris économique, et des "questions d'actualité à l'ordre du jour international".

Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra mardi à Moscou avec le sultan d'Oman Haitham bin Tarik, dont le pays fait office de médiateur dans le dossier du nucléaire iranien, ont annoncé samedi les deux pays. "Le 22 avril, Moscou accueillera des entretiens entre Vladimir Poutine et le sultan d'Oman Haitham bin Tarik al Said, qui effectue une visite d'Etat en Russie", a indiqué le Kremlin sur Telegram.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'Iran estime possible un accord sur le nucléaire si Washington en a la volonté

Coopération bilatérale et "questions d'actualité"

Les deux dirigeants discuteront de coopération bilatérale dans divers domaines, y compris économique, et des "questions d'actualité à l'ordre du jour international", a-t-il ajouté. Les autorités d'Oman ont confirmé cette visite en Russie lundi et mardi. "La visite permettra de discuter des domaines de coopération entre les deux pays dans diverses sphères et des moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs", a indiqué dans un communiqué le Diwan, le palais du sultan.

"Au cours de la visite, les deux dirigeants échangeront leurs points de vue sur une série de questions régionales et internationales d'actualité", a-t-il ajouté. Cette visite intervient en pleines tractations entre Washington et Téhéran au sujet du nucléaire iranien. Des pourparlers cruciaux ont lieu samedi à Rome, sous la médiation d'Oman, entre des délégations iranienne et américaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Russie, qui a renforcé ses liens avec l'Iran ces trois dernières années, a indiqué être prête à jouer "n'importe quel rôle qui sera utile" dans les négociations. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est entretenu avec Vladimir Poutine cette semaine en Russie. Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles.