Poutine a rencontré au Kremlin la cheffe de la diplomatie nord-coréenne

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré lundi à Moscou la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son Hui, au moment où l'Occident dénonce le déploiement de milliers de soldats nord-coréens près du front en Ukraine. "Vladimir Poutine a reçu au Kremlin la ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, Choe Son Hui", a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Des "contacts très étroits" entre les deux pays

Une vidéo publiée par le Kremlin montre Vladimir Poutine, souriant, serrant la main et échangeant avec Choe Son Hui en présence de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et de son conseiller Iouri Ouchakov. "J'ai l'honneur de vous transmettre de très sincères, chaleureuses et amicales salutations" du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a déclaré Choe Son Hui, selon une traduction de ses propos par un interprète présent lors de la rencontre.

Vladimir Poutine a lui souligné que "rencontrer des amis les jours de fête, c'est une très bonne tradition", le 4 novembre étant la Fête de l'unité nationale en Russie, un jour férié. Vendredi, Choe Son Hui, en visite de plusieurs jours en Russie, avait déjà rencontré à Moscou son homologue Sergueï Lavrov.

"Il n'y a pas de doute que (...) l'armée et le peuple russes remporteront une grande victoire" en Ukraine, avait déclaré lors de cette rencontre Choe Son Hui. M. Lavrov avait, lui, salué les "contacts très étroits (...) établis entre les militaires et les services de sécurité" des deux pays et exprimé la "gratitude" de Moscou "pour la position de principe" nord-coréenne. La Russie et la Corée du Nord, qui sont liées notamment par leur opposition aux Etats-Unis, se sont considérablement rapprochées depuis que Vladimir Poutine s'est lancé à l'assaut de l'Ukraine en février 2022.

Les deux pays ont conclu notamment un accord de défense mutuelle lors de la visite en juin du président russe à Pyongyang. La Corée du Nord est accusée d'avoir fourni des obus en grande quantité à la Russie ainsi que des centaines de missiles pour son effort militaire en Ukraine. Elle aurait aussi envoyé en Russie des milliers de soldats nord-coréens, qui pourraient être par la suite impliqués dans le conflit avec l'Ukraine, selon Kiev et les Occidentaux.