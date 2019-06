Pour le 30ème anniversaire, Pékin dit avoir pris une décision "correcte" sur Tiananmen

La répression en 1989 de la manifestation de la place Tiananmen à Pékin était la politique correcte à adopter, a déclaré dimanche le ministre chinois de la Défense.

"Cet incident était une turbulence politique et le gouvernement central a pris les mesures pour stopper cette turbulence, ce qui a été la politique correcte" à adopter, a déclaré le général Wei Fenghe lors d'un discours devant le forum de sécurité Shangri La Dialogue à Singapour.

S'exprimant devant des ministres de la Défense, des militaires de haut rang et des experts, le général Wei s'est demandé pourquoi le monde dit toujours que la Chine "n'a pas géré correctement l'incident". "Ces 30 ans ont prouvé que la Chine a vécu des changements majeurs", a-t-il affirmé, en ajoutant que grâce à l'action du gouvernement "la Chine a joui de stabilité et de développement".

Il y a 30 ans, Pékin avait été l'épicentre de protestations dont les étudiants étaient le fer de lance avec des centaines, voire probablement plus de 1.000 manifestants tués lors de la répression menée par l'armée sur la place Tiananmen le 4 juin 1989.

Des militants commémorent Tiananmen devant l'ambassade chinoise de Washington

De leur côté, une cinquantaine de manifestants ont commémoré samedi, devant l'ambassade chinoise de Washington, le 30ème anniversaire de la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen. Brandissant des banderoles et des bougies à piles, les militants - parmi lesquels des dissidents politiques chinois - ont exprimé leurs espoirs de démocratie.

"J'ai l'impression que le monde entier s'impatiente de plus en plus vis-à-vis du régime communiste. Et je sens que les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne peuvent plus tolérer ce régime", a déclaré Wei Jingsheng, président de l'organisation "Oversea Chinese Democracy Coalition". Le gouvernement impose le silence sur cet événement en Chine, où il n'est pratiquement jamais évoqué dans la presse, Internet, les livres, les manuels scolaires, et les films.