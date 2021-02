Pour la 1ère fois en 640 ans, le prestigieux Winchester College va accueillir des filles

L'égalité entre les femmes et les hommes progresse outre-Manche, parfois après plusieurs siècles d'obstination. C'est le cas dans certaines institutions scolaires longtemps soucieuses des traditions, à l'image du Winchester College, un établissement ultra sélect qui a vu passer de futurs généraux, des historiens, des physiciens ou encore des mathématiciens de renom, mais tous des hommes. Et pour cause, depuis sa création en 1382 l'établissement n'est ouvert qu'aux garçons. Or, Winchester College vient de lancer une petite révolution : les filles seront désormais admises dès la classe de seconde.

"Transcender les barrières de genre et de classes sociales"

L'école a débattu pendant 122 ans de la féminisation avant de passer à l'acte. "Ce choix s'inscrit dans un plan de modernisation visant à transcender les barrières de genre et de classes sociales", a déclaré le proviseur. L'établissement, dont les frais d'inscription s'élèvent à 47.000 euros l'année, prévoit aussi d'augmenter son quota de boursiers de 25%.

Sur le site internet de Winchester College, on peut lire que l'admission de filles "ouvre de nouveaux horizons, apporte de nouveaux défis intellectuels et favorise la diversité de pensée". Au Royaume-Uni, la mixité au sein des écoles divise la communauté éducative. Mais selon la presse, les mouvements de type #MeToo poussent désormais les derniers établissements réservés aux garçons à réfléchir sérieusement à la féminisation de leurs effectifs.