Mort de Gérard Leclerc dans un accident d'avion : ce que l'on sait

Un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient deux ou trois personnes, dont le journaliste de télévision Gérard Leclerc, s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Gérard Leclerc pilotait l'avion

Selon un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet de Saint-Nazaire, l'avion Robin DR 400 avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun (Vienne) à destination de La Baule (Loire-Atlantique). "À son bord, se trouvaient un pilote et un ou deux passagers, cette information restant à confirmer", ajoute le communiqué, qui ne confirme aucune identité.

Selon des sources proches du dossier, c'est Gérard Leclerc qui pilotait l'avion, comme l'a dit lui aussi à des médias locaux le président de l'aéroclub de Loudun. La fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvaient également à bord, a indiqué à l'AFP l'une de ces sources proches du dossier. Gérard Leclerc se rendait à La Baule pour assister ce jeudi à un concert de son demi-frère Julien Clerc.

Aucun message de détresse émis

À 11h37, le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il ne s'est jamais annoncé auprès des autorités de cette dernière, relate le parquet. "Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavau-sur-Loire", poursuit le communiqué.

"On est absolument dévasté d'apprendre ce drame. J'ai vu Gérard pendant qu'il préparait son aéronef. Il m'a dit qu'il attendait un créneau météo pour pouvoir décoller. C'est quelqu'un qui pilotait à l'aéroclub depuis déjà de nombreuses années et qui n'a jamais posé de problème particulier. Il respectait les règles de l'aéroclub, il faisait attention à la sécurité", affirme Michel Riché, président de l'aéroclub de Loudun, sous le choc.

Les premiers débris d'avion ont été "repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation. À l'heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé", indique le parquet de Saint-Nazaire. "Ces recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très forts courants, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle", explique-t-il. Selon une source proche du dossier, deux corps ont été localisés dans l'épave mais n'ont pu être dégagés.

Deux enquêtes ouvertes

À ce stade, deux enquêtes sont ouvertes : l'une judiciaire, confiée à la brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, et une enquête technique diligentée par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA).

Émotion après la mort du journaliste

La journaliste Laurence Ferrari a salué la mémoire d'un "très grand journaliste, un esprit libre et un co-équipier extraordinaire" tandis que Pascal Praud, qui l'accueillait dans son émission, a pleuré la disparition d'un "honnête homme", expriment "une peine immense." "Comme tous les gens qui ont travaillé avec Gérard, qui le connaissait, on a une peine immense. On s'est tous appelés pour souligner ses qualités. Ses qualités d'intelligence, d'humour, mais ses qualités d'homme aussi, sa bienveillance, sa gentillesse. Et ça a toujours été un plaisir de travailler avec lui. J'aimais notre duo qu'on pouvait former en s'opposant à l'antenne. C'est un journaliste, j'allais dire, à l'ancienne. La phrase qui revenait souvent dans sa bouche, c'était 'Les choses sont plus compliquées que cela' et c'est tellement vrai. Il apportait sa nuance. J'ai beaucoup de peine parce que tout simplement, je l'aimais beaucoup", a déclaré Pascal Praud.