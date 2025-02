Défense : France et Portugal renforcent leur coopération pour «produire en Européens»

Un accord a été signé ce vendredi entre Emmanuel Macron et le Premier ministre portugais Luis Montenegro, pour renforcer la coopération de la France et du Portugal en matière de défense. Le Portugal va également acquérir 12 canons Caesar d'ici 2027, qui fait ses preuves depuis trois ans en Ukraine.

Canons français contre drones portugais : Emmanuel Macron et le Premier ministre portugais Luis Montenegro ont signé vendredi un accord pour renforcer la coopération de leurs pays en matière de défense, que le président français a cité en exemple d'une Europe de l'armement qui "dépense davantage" et "produit sur son sol".

"L'accord que nous signons vient servir cet objectif", a déclaré M. Macron au cours d'une conférence de presse commune à Porto avec M. Montenegro, dans la foulée d'une dizaine de signatures dont celle d'une lettre d'intention entérinant "la décision du Portugal de se porter acquéreur de 12 canons Caesar" d'ici à 2027 "et jusqu'à 36" d'ici à 2034.

"Il nous faut avoir une Europe qui investisse davantage sur sa défense et sa sécurité"

Outre cette pièce d'artillerie de longue portée montée sur camion, qui fait ses preuves depuis trois ans en Ukraine, l'accord marque aussi la volonté de la France de "travailler avec les solutions technologiques qu'apporte le Portugal (sur) les drones et sa capacité d'innovation", a ajouté M. Macron

"C'est une très bonne chose, parce qu'il nous faut avoir une Europe qui investisse davantage sur sa défense et sa sécurité" et "pour cela, il faut une Europe qui dépense davantage mais qui dépense davantage en européen, c'est-à-dire qui produise davantage de solutions de défense, de capacités sur le sol européen", a-t-il souligné.

Un message que M. Macron entend à nouveau porter le 6 mars à Bruxelles, où aura lieu un sommet extraordinaire des chefs d'Etats et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne.

"Nous allons promouvoir cette volonté d'aller beaucoup plus vite et plus fort, de dégager des financements nationaux et européens supplémentaires" pour développer "les capacités dont nous avons besoin davantage", a-t-il affirmé, mentionnant, entre autres, "la défense sol-air, les drones et systèmes antidrones" ainsi que "les tirs de longue portée".

Chantre de la "préférence européenne" en matière de défense, M. Macron a estimé qu'après la guerre en Ukraine, qui a été "un premier réveil stratégique" en la matière, il y a un trouble "supplémentaire", après les récentes prises de position de Donald Trump.