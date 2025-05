PORTRAIT - Qui est Ethel Caterham, la nouvelle doyenne de l'humanité âgée de 115 ans ?

Alors que l'on a appris la mort de ​la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas, doyenne de l'humanité, à l'âge de 116 ans, c'est désormais une Britannique âgée de 115 ans, Ethel Caterham, qui récupère ce titre honorifique. Dernier sujet vivant du roi Edouard VII, elle avait été saluée par Charles III pour son 115e anniversaire.

La Britannique Ethel Caterham, 115 ans, est désormais la personne la plus âgée au monde, après le décès de la religieuse brésilienne qui détenait jusque-là le record, ont annoncé jeudi des groupes de recherche spécialisés.

Des félicitations de la part de Charles III pour son 115e anniversaire

Née le 21 août 1909 dans un village du Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, Ethel Caterham vit dans une maison de retraite du Surrey, après avoir survécu à son mari et à ses deux filles. Elle est désormais la doyenne de l'humanité, selon le Groupe de recherche en gérontologie des Etats-Unis (GRG) et la base de données LongeviQuest, après le décès mercredi de la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas à l'âge de 116 ans.

Ethel Caterham est le dernier sujet vivant du roi Édouard VII, dont le règne s'est achevé en 1910. Elle est aussi la Britannique la plus âgée de tous les temps, selon la base de données Oldest in Britain. Pour son 115e anniversaire, qu'elle a fêté en août, elle a reçu une lettre du roi Charles III la félicitant d'avoir atteint cette "étape remarquable".

Survivante du Covid-19

Le secret de sa longévité ? "Je ne me dispute jamais avec personne ! J'écoute et je fais ce que je veux", a-t-elle déclaré à cette occasion. La nouvelle doyenne de l'humanité a actuellement trois petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. À l'âge de 18 ans, Ethel Caterham s'était rendue seule en Inde pour travailler comme jeune fille au pair auprès d'une famille de militaires, après un voyage de trois semaines en bateau.

Peu après son retour, elle a rencontré son futur époux, le militaire Norman Caterham, et ils se sont mariés en 1933. Le couple a vécu à Hong Kong et à Gibraltar avant de retourner en Angleterre. Son mari est décédé en 1976, âgé d'une soixantaine d'années, il y a désormais près d'un demi-siècle. Ethel Caterham, elle, a continué de conduire jusqu'à quasiment cent ans et de jouer au bridge jusqu'à un âge avancé. Elle a même survécu à une infection au Covid-19 en 2020, selon le Telegraph.

La même année, elle avait confié à la BBC avoir "tout pris avec philosophie, les hauts comme les bas" pendant sa longue vie, se réjouissant d'avoir pu "voyager partout dans le monde". Elle a également confié au Salisbury Journal qu'il était essentiel de "saisir chaque opportunité", "d'avoir une attitude mentale positive et de tout consommer avec modération".