Décès à 116 ans de la doyenne du monde, une nonne brésilienne

Article Suggestions

La doyenne du monde, la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas, est décédée mercredi à l'âge de 116 ans et 326 jours. La nouvelle doyenne est désormais une anglaise, Ethel Caterham, qui réside dans le comté de Surrey (sud-est), et est aujourd'hui âgée de 115 ans et 252 jours.