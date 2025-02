Pologne : deux loups noirs très rares repérés dans une forêt

Le 4 février dernier, des scientifiques ont observé une rareté : deux loups noirs filmés dans une forêt polonaise. Cette découverte inédite soulève des questions génétiques et survient après une augmentation de la population de loups en Pologne, qui était au plus bas dans les années 1950.

Le 4 février dernier, une découverte inédite a été annoncée par des chercheurs du Wildlife Conservation Fund Poland : deux loups noirs ont été repérés dans une forêt polonaise grâce à des caméras installées près d'un ruisseau. Une première dans la région. "C’est quelque chose de nouveau et d’inhabituel", a confirmé Joanna Toczydłowska, la coordinatrice du projet SAVE, à l’Associated Press.

Initialement mises en place pour observer les castors, ces caméras ont d'abord filmé un loup noir et un loup gris sautant sur une berge. Puis, un autre enregistrement a capturé deux loups noirs et un loup gris. Un événement particulièrement marquant, d'autant plus que les loups gris sont les plus courants en Pologne, tandis que les loups noirs sont plutôt présents en Amérique du Nord.

Une caractéristique génétique rare

La couleur noire des loups est due à une caractéristique génétique rare, un phénomène qui a poussé les scientifiques à collecter des échantillons de leurs excréments pour procéder à des analyses plus approfondies. Le Wildlife Conservation Fund a d'ores et déjà lancé une demande de financement pour financer ces études.

Étant donné que les loups vivent généralement en meute, les deux individus observés, pesant environ 30 kilos, soit la taille d'un berger allemand, seraient probablement frère et sœur, et l'un d'eux serait un mâle, estiment les chercheurs. Par mesure de précaution et afin de protéger les animaux du braconnage, l'emplacement exact de l'observation n’a pas été divulgué. La population de loups en Pologne, qui avait chuté drastiquement dans les années 1950, a connu une reprise notable au cours des années 2000, notamment dans la partie centrale du pays.