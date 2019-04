Plus de 750 arrestations à Londres après une semaine de blocages "écologiques"

Leur mode d'action est souvent très simple : bloquer la circulation en occupant l'espace public pour se livrer à diverses activités, ou tout simplement en restant assis. Depuis une semaine, les membres du groupe de désobéissance civile "Extinction Rebellion" se mobilisent à Londres pour réclamer un "état d'urgence écologique". Yoga, massages, discours, concerts ou attente en position du lotus, ils ont perturbé le trafic sur Waterloo Bridge, Parliament Square, Oxford Circus ou encore Marble Arch. Au total, plus de 750 militants ont été arrêtés par la police depuis lundi.

Né au Royaume-Uni et désormais présent à l'international, y compris en France, "Extinction Rebellion" réclame trois choses : la proclamation d'un "état d'urgence climatique et écologique", l'élaboration d'un plan d'actions pour "réduire à zéro" les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2025 et la création d'une "assemblée citoyenne" qui, aidée d'avis scientifiques, se prononcerait sur des questions climatiques. Les activistes ont interpellé directement la Première ministre conservatrice, Theresa May, sur Twitter : "Nous savons que vous n'en faites pas assez [pour le climat]", ont-ils écrit. "Vous savez que vous n'en faites pas assez. Parlons-en, alors."

