Pascal Praud et vous - «On est pris à la gorge, aux tripes» : un reporter d'Europe 1 évoque les images des massacres du Hamas

L'armée israélienne a invité des journalistes lundi à visionner des images des massacres du Hamas, commis le 7 octobre dernier en Israël, qui sont à l'origine du conflit actuel. Wilfried Devillers, reporter à Europe 1, a pu assister à cette diffusion, et raconte son sentiment ce mardi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Je m'attendais à voir des choses atroces, mais en ressortant, on est quand même pris à la gorge, pris aux tripes", confie le reporter au micro de Pascal Praud, revenant sur certains passages précis particulièrement choquants.