Pascal Praud et vous - Implosion du Titan : les passagers «n'ont même pas eu le temps d'entendre le craquement fatal qu'ils étaient déjà morts»

Plus d'un an après l'implosion du Titan, ce petit submersible qui avait disparu près de l'épave du Titanic avec cinq personnes à bord, dont le Français Paul-Henri Nargeolet, le dernier message envoyé par l'équipage, "Tout va bien", a été révélé dans une enquête des garde-côtes américains. Invité à s'exprimer dans l'émission Pascal Praud et vous, le chasseur d'épaves Bernard Scipoz, qui était proche de Paul-Henri Nargeolet, explique que les passagers n'ont pas souffert lors de l'implosion. "Les familles le savent, elles en sont persuadées. Ils n'ont même pas eu le temps d'entendre le craquement fatal qu'ils étaient déjà morts", affirme-t-il.