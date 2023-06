Sous-marin disparu : «Paul-Henri Nargeolet est mort en héros», témoigne un ami de l'explorateur

Les cinq passagers du submersible recherché depuis dimanche dans l'Atlantique nord, près de l'épave du Titanic, sont morts, a annoncé l'entreprise dans un communiqué jeudi. L'enquête devra déterminer les raisons de cette implosion et s'il s'agit bien d'une implosion. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir que si les corps ont une chance, même infime, d'être retrouvés. Un Français figure parmi les victimes : Paul-Henri Nargeolet, spécialiste chevronné, mondialement connu pour ses travaux sur le Titanic. La nouvelle de sa disparition a dévasté son ami et agent Mathieu Johann.

"On avait plein de projets avec Paul-Henri"

Il a témoigné au micro d'Europe 1 : "Apprendre cette nouvelle et se dire qu'il ne va pas répondre à mon dernier message... ça nous a terrassés. On avait plein de projets avec Paul-Henri. On avait plein de moments encore que la vie devait nous offrir à partager ensemble. Paul-Henri est mort en héros et mort en grand explorateur, en grand témoin de l'Histoire".

"Je n'aurais jamais imaginé que son histoire se termine face à ce géant des mers. C'est là où l'histoire est quand même incroyable. Ce dont je suis certain, c'est que Paul-Henri, avec son expérience, son pif d'explorateur, d'aventurier, il n'aurait jamais risquer sa vie et surtout risquer la vie de passagers. À aucun moment, c'est pour nous une évidence, il n'avait pas senti avant de partir. Vraiment, il ne serait pas monté dans le sous-marin", conclut-il.