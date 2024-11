Pascal Praud et vous - Guerre en Ukraine : «Même le fait d'aller aux toilettes représente un danger»

Dans une guerre "d'un nouveau type, la plus mortelle qui soit" selon Régis Le Sommier, et où la place des drones est prépondérante, le danger est omniprésent. Le grand reporter publie ce dimanche, dans les colonnes du JDD, un reportage sur les soldats russes mobilisés dans le conflit avec l'Ukraine, et réalisé à Koursk, en Russie. "Il n'y a pas vraiment d'endroit où on est à l'abri, on est toujours en permanence avec cette menace (...) Même le fait d'aller aux toilettes peut représenter un danger, on peut être détecté", relate le journaliste dans l'émission Pascal Praud et vous.