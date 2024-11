Pascal Praud et vous - Guerre en Ukraine : «Le drone est devenu la pièce centrale du champ de bataille», selon Régis Le Sommier

De retour de Koursk en Russie, où il a suivi des soldats russes mobilisés dans le cadre de la guerre en Ukraine, le grand reporter Régis Le Sommier va publier un reportage dans les colonnes du prochain numéro du JDD. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, le journaliste évoque l'importance du drone, une arme prépondérante dans le conflit alors que la tension monte entre la Russie et l'Ukraine ces derniers jours. "Le drone est devenu la pièce centrale du champ de bataille. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de regroupement d'hommes (sur le terrain)", explique-t-il sur Europe 1.