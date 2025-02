Le Vatican a indiqué ce week-end que le pape François se trouvait dans un état "critique", alors qu'il est atteint d'une double pneumonie. Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste de l'actualité religieuse, décrypte cette annonce dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le pape François est toujours dans un état "critique", a indiqué le Vatican dimanche, soulignant que le souverain pontife, atteint d'une double pneumonie, avait passé une "bonne nuit" ce lundi. Ces annonces autour de la santé du Saint-Père inquiètent de nombreux fidèles en Italie. Interrogée dans l'émission Pascal Praud et vous, Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste de l'actualité du Vatican, décrypte ces prises de parole. "État critique, ça veut tout et rien dire, c'est un vrai langage jésuite. Ça veut dire qu'il ne va pas très bien. S'il allait bien, on dirait qu'il va très bien. Donc 'état critique', ça veut plutôt dire qu'il va mal et qu'on ne veut pas se prononcer."