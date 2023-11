Pascal Praud et vous - Anniversaire de Charles III : «Il ne serait pas étonnant qu'il soit le premier roi à abdiquer volontairement»

Une journée de festivités pour Charles III. Alors qu'il fête ses 75 ans ce mardi 14 novembre, le monarque britannique participe à plusieurs célébrations qui vont se conclure dans la soirée par un dîner privé avec ses proches. Mais Charles III pourrait être le premier à abdiquer "de façon volontaire" au cours de son règne, selon Bertrand Deckers, spécialiste de la monarchie britannique. "Il ne serait pas étonnant, disent les plus grands spécialistes anglais, qu'il vienne donner un coup de pied dans cette institution millénaire, à moderniser la chose, et à être le premier roi à abdiquer de façon volontaire pour laisser sa place dans quelques années au profit de William", affirme-t-il mardi dans l'émission Pascal Praud et vous.