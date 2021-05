Opposant biélorusse arrêté : "Nous n'avons que quelques jours pour agir", s'alarme une amie

TÉMOIGNAGE

Roman Protassevitch a été interpellé dimanche à Minsk avec sa compagne, Sofia Sapéga, à la descente du vol Ryanair détourné sur ordre du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko. L'ancien rédacteur en chef de l'influent média d'opposition Nexta, qui a joué un rôle clé dans l'organisation d'un mouvement de protestation historique contre Alexandre Loukachenko en 2020, était lundi en détention provisoire dans une prison de la capitale de ce pays, selon la porte-parole du ministère de l'Intérieur biélorusse.

"Je n'ai pas eu de nouvelles de Roman et de sa compagne depuis leur arrestation. On sait qu'ils sont tous les deux détenus à Minsk mais ça risque de mal finir. Nous n'avons que quelques jours pour agir", s'alarme Sabina, une amie du couple, mardi au micro d'Europe 1.

"Roman pensait qu'il était en sécurité dans cet avion"

Sabina est biélorusse mais vit en Lituanie, dans la capitale Vilnius, où elle suit des études de droit dans la même université que Sofia Sapéga. C'est d'ailleurs cette ville que reliait l'avion en provenance de Grèce dans lequel se trouvait le couple. Sabina dit avoir été "choquée" par l'épisode du détournement de l'engin. "Roman pensait qu'il était en sécurité, protégé par la loi lituanienne et le droit international dans cet avion", raconte-t-elle. "Il ne faut pas oublier qu'il a été tout simplement kidnappé, comme de nombreuses personnes en Biélorussie ces derniers mois. C'est terrible."

"Je ne me sens en sécurité nulle part"

Comme Roman, Sabina est très engagée et milite en ligne contre le régime en place, qu'elle qualifie de "terroriste". Désormais, elle confie avoir peur pour sa propre sécurité. "Bien sûr que j'ai peur parce que je sais que la police me cherche en ce moment en Biélorussie", glisse-t-elle. "Je ne peux pas y aller parce que je suis menacée là-bas. Maintenant, je ne me sens en sécurité nulle part. J'ai l'impression de ne plus pouvoir me déplacer. C'est effrayant."

Vivant habituellement en exil en Lituanie, Roman Protassevitch est poursuivi au Bélarus pour "organisation de troubles massifs", un crime passible de 15 ans de prison. Les services de sécurité bélarusses (KGB), hérités de la période soviétique, l'ont aussi placé sur une liste "d'individus impliqués dans des activités terroristes". Selon l'opposition, à cause de ce dernier motif, l'opposant encourt la peine de mort au Bélarus, le dernier pays à appliquer la peine capitale en Europe.