Opération «Toile d’araignée» : les Ukrainiens démontrent leur capacité de nuisance dans la profondeur

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont eu lieu au lendemain d'une attaque inédite de drones ukrainiens contre quatre aérodromes militaires russes. Lors de cette opération ingénieuse, les Ukrainiens ont introduit clandestinement des drones explosifs en Russie avant de les lancer, détruisant ou endommageant de nombreux avions, y compris à des milliers de kilomètres du front.

Deuxième round de négociations entre Moscou et Kiev. Depuis lundi, négociateurs russes et ukrainiens se retrouvent autour de la table à Istanbul en Turquie. Cette réunion survient au lendemain d’une attaque par drone sans précédent réalisée par l’armée ukrainienne en territoire russe. Cette opération a visé des bombardiers russes stationnés au sol et démontre la capacité de l’Ukraine à toucher la Russie dans la profondeur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

" Toile d’araignée"

Nom de code de l’opération : “Toile d’araignée”. Cela fait un an et demi que le SBU, le service de sécurité ukrainien, prépare cette attaque clandestine. Selon Kiev, 41 avions, dont des bombardiers russes, ont été détruits ou endommagés sur le sol russe. Avec un mode opératoire jamais vu jusque-là.

Les Ukrainiens sont parvenus à faire entrer clandestinement en territoire russe des conteneurs chargés de drones explosifs. Ils ont été positionnés dans les forêts, à proximité des bases russes. Avant que leur toit ne s’ouvre à distance et que les aéronefs ne s’envolent, pilotés à distance.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La démonstration pour les Ukrainiens de leur capacité de nuisance dans la profondeur. Car deux des aérodromes touchés se trouvent dans l’Arctique russe et un autre en Sibérie orientale. Entre 1.900 et 4.300 km du front ukrainien. Les conséquences sur les capacités militaires russes sont en cours d’analyse.

Mais déjà, les Ukrainiens estiment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes vecteurs d e missiles de croisière. Ils estiment le montant des dégâts à plus de 6 milliards d’euros.