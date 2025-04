«Ils vont vouloir fermer toutes les rues possibles» : Rome face aux obstacles logistiques avant les funérailles du pape

À la veille des funérailles du pape François, Rome est en effervescence. Des milliers de fidèles se pressent devant la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage au souverain pontife, tandis que la ville se retrouve paralysée par les mesures de sécurité et la fermeture de nombreuses rues.







À Rome, la ville est en ébullition alors que les préparatifs pour les funérailles du pape François battent leur plein. Des milliers de fidèles se sont recueillis devant sa dépouille exposée à la Basilique Saint-Pierre, marquant ainsi un moment de recueillement intense.

En parallèle, la circulation dans la ville est fortement perturbée en raison des mesures de sécurité mises en place, avec des rues bloquées et des barrières qui contraignent les piétons à des détours compliqués.

Les Romains, habitués à ces situations exceptionnelles

Isabelle, parisienne, est en vacances avec ses enfants. Elle exprime sa frustration face à ces contraintes. "Là, je m'apprête à sauter le petit muret parce que j'en ai marre. Pour traverser la rue, je suis obligée de faire tout un croisement pour atterrir de l'autre côté alors que la voie est toute droite", se plaint-elle.

Les chauffeurs de taxi, comme Roberto, sont également impactés par la fermeture des rues, rendant leur travail plus difficile. "A l'approche des funérailles et de l'arrivée des chefs d'État, ils vont vouloir fermer toutes les rues possibles. Ce sera très compliqué de travailler et d'éviter tous ces axes interdits", déplore ce chauffeur.

Avec l'arrivée imminente des chefs d'État pour les funérailles et les prochains internationaux de tennis à Rome, la situation risque de devenir encore plus chaotique. Les Romains, habitués à ces situations exceptionnelles, devront faire preuve de patience jusqu'à l'élection du nouveau pape.