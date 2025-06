Nucléaire iranien : Donald Trump appelle Israël à ne pas frapper Téhéran

Affirmant qu'un accord sur le programme nucléaire iranien était "assez proche" à condition que Téhéran fasse des concessions, le président américain Donald Trump a appelé ce jeudi son allié Israël à ne pas frapper l'Iran.

Le président américain Donald Trump a appelé jeudi son allié Israël à ne pas frapper l'Iran, affirmant qu'un accord sur le programme nucléaire iranien était "assez proche" à condition que Téhéran fasse des concessions.

"Nous sommes assez proches d'un bon accord", a déclaré M. Trump à la presse, ajoutant à propos d'Israël: "Je ne veux pas qu'ils interviennent, parce que je pense que cela ferait tout capoter".

Il a encore prévenu contre le risque d'un "conflit massif" au Moyen-Orient, alors que Washington a réduit ses effectifs diplomatiques en Irak notamment.

Attaque imminente contre l'Iran

Interrogé pour savoir si une frappe israélienne était imminente, le président Trump a répondu: "Je ne veux pas dire que c'est imminent, mais il semble que c'est quelque chose qui pourrait très bien se produire".

Des médias américains, dont le New York Times et NBC News, ont rapporté qu'Israël, proche allié des Etats-Unis, semblait préparer une attaque imminente contre l'Iran.

"J'aimerais éviter le conflit. L'Iran va devoir négocier un peu plus durement, c'est-à-dire qu'il va devoir nous donner certaines choses qu'il n'est pas prêt à nous donner pour l'instant", a-t-il cependant ajouté. Un sixième cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis est prévu dimanche via une médiation du sultanat d'Oman.