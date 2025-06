Nucléaire : Emmanuel Macron demande au président iranien Pezeshkian de «revenir rapidement à la table des négociations»

Emmanuel Macron et le président iranien, Massoud Pezeshkian, se sont entretenus ce samedi. Le président français a demandé à son homologue de "revenir rapidement à la table des négociations" sur le nucléaire alors que l'Iran et Israël poursuivent ce samedi leurs échanges de frappes militaires.

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec le président iranien Massoud Pezeshkian, lui demandant de "revenir rapidement à la table des négociations" sur le nucléaire, et l'exhortant à ce que les Français "en Iran et dans la région ne soient "en aucun cas visés".

"Mon premier message a été d'exiger la libération immédiate de nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris, otages du régime iranien dans des conditions inacceptables depuis plus de trois ans", a ajouté le président français sur X. Israël et l'Iran poursuivent samedi leurs échanges de frappes, déclenchés par une attaque israélienne massive contre des sites militaires et nucléaires iraniens lancée vendredi.

"La question du nucléaire iranien est grave : elle doit être réglée par la négociation"

"Face au risque majeur de déstabilisation pour toute la région, j'ai demandé à ce que nos emprises et nos ressortissants en Iran et dans la région ne soient en aucun cas visés. J'ai également appelé à la plus grande retenue pour éviter l'escalade", écrit Emmanuel Macron.

"La question du nucléaire iranien est grave : elle doit être réglée par la négociation", a-t-il répété après avoir déjà appelé à la "reprise du dialogue" la veille. "J'ai donc invité le Président Pezeshkian à revenir rapidement à la table des négociations pour parvenir à un accord, seul chemin possible pour désamorcer la situation."

Les États-Unis avaient engagé en avril des négociations indirectes avec Téhéran sur son programme nucléaire. Un nouveau cycle de négociations était prévu dimanche à Oman pour tenter de trouver un accord encadrant le programme nucléaire iranien, en échange de la levée des sanctions contre l'Iran.

Les États-Unis ont dit samedi espérer poursuivre les négociations. Téhéran a estimé qu'il n'y avait "pas de sens" à maintenir celles prévues dimanche. Emmanuel Macron, qui avait multiplié les entretiens téléphoniques vendredi avec le président américain, le Premier ministre israélien, les principaux dirigeants du Golfe, de l'Égypte et de Jordanie ainsi que de l'Europe, s'est de nouveau entretenu samedi avec Donald Trump et le roi Abdallah II, a fait savoir l'Élysée.

Il a aussi échangé avec le président libanais Joseph Aoun. "En ces heures d'inquiétudes, j'ai réaffirmé le plein soutien de la France au Liban, à sa sécurité, à sa stabilité et à sa souveraineté", a écrit le chef de l'État sur X.