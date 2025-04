Nucléaire : des discussions techniques entre l'Iran et les Etats-Unis reportées à samedi

Les discussions techniques entre l’Iran et les États-Unis sur le nucléaire, prévues mercredi à Oman, ont été reportées à samedi. Elles auront lieu en marge d’un nouveau round de négociations diplomatiques entre les deux pays.

Des pourparlers techniques entre les experts iraniens et américains autour du programme nucléaire iranien, prévus initialement mercredi, ont été reportés à samedi, a annoncé la diplomatie iranienne, dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver samedi à Oman pour une troisième session de pourparlers sur le dossier nucléaire iranien entre le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Israël soupçonne l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire

Avant cette réunion, des discussions techniques entre experts iraniens et américains étaient prévues mercredi dans la capitale omanaise.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Après la proposition d'Oman et l'accord des délégations iranienne et américaine, la réunion consultative technique entre les deux pays (...) a été reportée à samedi", a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Baghaï, qui n'a pas précisé la raison de cette décision, a ajouté que cette réunion des experts aurait lieu le même jour que la troisième session des pourparlers à Oman.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël soupçonnent de longue date l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles.

"Pression maximale" contre l'Iran de la part de Trump

En 2018, le président américain Donald Trump avait retiré son pays d'un accord international sur le nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances trois ans plus tôt et rétabli des sanctions. En représailles, l'Iran a progressivement pris ses distances avec le texte.

La suite après cette publicité

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a relancé sa politique dite de "pression maximale" contre l'Iran, avec qui les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, et il a appelé en mars Téhéran à négocier un nouvel accord.

Lundi, il a assuré que les Américains avaient eu samedi "de très bonnes réunions" avec les Iraniens. Araghchi a indiqué de son côté que la réunion était "bonne" et que les négociations avec les Etats-Unis "avancent".