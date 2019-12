Nouvelle-Zélande : éruption d'un volcan pendant la visite d'un groupe de touristes

Le volcan néo-zélandais White Island est entré en éruption lundi, faisant redouter le pire pour un groupe de visiteurs vu, juste avant, en train de marcher au fond du cratère. L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a déclaré que l'éruption volcanique modérée qui s'est produite était dangereuse pour les personnes se trouvant à proximité du volcan, alors que le maire de la localité a dit craindre que des personnes aient été au minimum blessées.

Une centaine de touristes se trouvaient lundi "sur ou autour" du volcan de White Island, et un certain nombre d'entre eux sont portés disparus, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern. "C'est une situation qui évolue et bien sûr toutes nos pensées vont aux personnes concernées", a-t-elle déclaré aux journalistes à Wellington, peu après cette éruption qui s'est produite en début d'après-midi. Quelque 10.000 touristes visitent chaque année l'île formée d'un volcan, qui entre en éruption régulièrement depuis un demi-siècle, la dernière fois en 2016.

#BREAKING: Video shows the aftermath of a volcanic eruption on New Zealand's White Island. pic.twitter.com/3ZWMVgL38h — UA News (@UrgentAlertNews) 9 décembre 2019