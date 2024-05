Nouvelle-Calédonie : des tirs avec des armes de gros calibre et des maisons brûlées

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rapporté mardi "des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse, sur les gendarmes" lors des violences sur la commune du Mont-Dore, ainsi que de maisons brûlées à Nouméa. "On n'a pas de morts, il n'y a pas de blessés graves pour l'instant, il y aurait pu y en avoir", a déclaré Louis Le Franc en conférence de presse, en appelant au calme.

Des destructions de commerces, de pharmacies et de domiciles

"Toute cause mérite d'être défendue politiquement, mais elle ne mérite pas de l'être en engageant des actions mortelles contre les gendarmes, contre les habitants, sur l'agglomération de Nouméa", a ajouté le haut-commissaire. "Sur la ville de Nouméa, l'action est menée essentiellement sur les quartiers Nord avec des destructions de commerces, de pharmacies et de domiciles", a poursuivi M. Le Franc. "Car on a malheureusement pu constater des exfiltrations d'habitants" avant que leurs "domiciles ne soient brûlés".

Des violences ont éclaté sur l'archipel calédonien lundi pendant l'examen à l'Assemblée nationale d'une révision constitutionnelle sensible portant sur l'élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial.

Un appel au calme lancé

Mardi matin, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a également lancé un appel à "la raison et au calme". Les pompiers de Nouméa ont dit avoir reçu près de 1.500 appels dans la nuit de lundi à mardi et être intervenus sur environ 200 feux. Selon un regroupement patronal, une trentaine de commerces, d'usines et d'autres entreprises ont été incendiés.