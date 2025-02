«Nous en ferons les frais» : les Ukrainiens désemparés par la négociation sur la paix entre Trump et Poutine

Quelques jours après l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet de la paix en Ukraine, l'Europe et l'Ukraine craignent que le "deal" conclu permette à Moscou d'atteindre ses objectifs.

Depuis le lancement de la Conférence sur la sécurité à Munich, l'Ukraine est au cœur des débats. Alors que la Russie et les États-Unis abordent les négociations sur la fin de la guerre en position de force, la perspective d'un "deal" déconcerte les principaux concernés.

"On ne peut pas décider du sort de l'Ukraine sans l'Ukraine"

À Kiev les discussions qui se sont tenues à Munich sont sur toutes les lèvres. Dans un café du centre ville, les commentaires pleuvent sur la façon dont Donald Trump met l'Ukraine devant le fait accompli avec Vladimir Poutine. Bogdan un enquêteur qui travaille sur les crimes de guerre russes, s'interroge sur les capacités de Donald Trump à bien évaluer la situation. "On ne peut pas décider du sort de l'Ukraine sans l'Ukraine. (...) C'est un des plus grands pays d'Europe et négocier sans l'Ukraine serait une erreur fatale", martèle-t-il.

Katrina qui travaille dans le marketing n'attend rien de bon du président américain. "Trump vient de devenir président. Bien sûr, dans un premier temps, il se concentrera sur les questions intérieures américaines. Pour lui, la question russo -ukrainienne est secondaire. Il ne trouvera probablement pas le temps de bien évaluer la situation. Et nous en ferons les frais", se désole-t-elle.

Mais pour Petro, un informaticien, les discussions sont encore trop superficielles. "Ces négociations doivent se conclurent non seulement par un accord, mais aussi par des mesures concrètes pour punir les personnes qui ont conduit à cela". Les Ukrainiens font bloc derrière leurs dirigeants. Il n'est pas question de céder du terrain sans que le pays ait son mot à dire et qu'il y ait des garanties fortes sur la sécurité de l 'Ukraine.