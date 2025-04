Netanyahu promet de ramener les otages dans un message à l'occasion de la Pâque juive

Vendredi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé son engagement à ramener les otages toujours retenus dans la bande de Gaza, dans un message à l'occasion de Pessah, la Pâque juive. De son côté, jeudi, Donald Trump a fait état des progrès dans les négociations sur la libération d'otages.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé vendredi son engagement à ramener les otages toujours retenus dans la bande de Gaza, dans un message à l'occasion de Pessah, la Pâque juive. Ces propos surviennent alors que Donald Trump a fait état des progrès dans les négociations sur la libération d'otages, le président américain ayant déclaré jeudi, lors d'une réunion de son cabinet, que "nous approchons du moment où nous pourrons les récupérer".

"Ensemble, nous ramènerons nos otages, ensemble, nous vaincrons nos ennemis"

Dans une vidéo envoyée pour la Pessah, qui commémore la libération du peuple juif de l'esclavage qu'il subissait en Egypte, M. Netanyahu a noté que "pour beaucoup de familles, il y aura des chaises vides". "Ensemble, nous ramènerons nos otages, ensemble, nous vaincrons nos ennemis, ensemble, nous soutiendrons nos blessés, et ensemble, nous inclinerons la tête à la mémoire de nos disparus", a-t-il dit.

Des médias israéliens ont rapporté vendredi que l'Egypte et Israël avaient échangé des projets de documents portant sur un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages. Selon le Times of Israël, la proposition égyptienne prévoirait le retour en Israël de huit otages vivants et de huit corps en échange d'une trêve de 40 à 70 jours ainsi que de la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens.

251 personnes enlevées le 7-Octobre

D'après la télévision publique Kan, M. Netanyahu a tenu, tard jeudi soir, une réunion d'évaluation de la situation avec l'équipe de négociation et des responsables de l'appareil sécuritaire, "avec le nouveau plan égyptien en toile de fond". Les services du Premier ministre israélien ont aussi indiqué que celui-ci avait rencontré les familles des otages Elkana Bohbot et Rom Braslavski jeudi, leur affirmant que Israël s'employait à ramener les otages et les informait de l'état des négociations.

Lors de l'attaque d'une ampleur sans précédent des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, 251 personnes avaient été enlevées. Cinquante-huit sont toujours retenues à Gaza, dont 34 sont mortes, selon l'armée israélienne. Une trêve conclue sous l'égide des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar, entre le 19 janvier et le 17 mars, a permis le retour de 33 otages israéliens incluant huit morts, en échange de la libération par Israël de quelque 1.800 prisonniers palestiniens.

Israël a repris ses bombardements dans la bande de Gaza le 18 mars. Le ministère de la Santé des autorités du Hamas a indiqué jeudi qu'au moins 1.522 Palestiniens avaient été tués depuis cette date, portant à 50.886 le nombre de morts depuis le début de cette guerre.