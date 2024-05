Guerre en Ukraine : une stratégie russe pour obliger Kiev à renforcer ses troupes autour de Kharkiv

L'Ukraine est-elle en train de plier contre la Russie ? Entre 35.000 et 50.000 militaires russes sont en train d’affluer en face de Kharkiv, une ville très stratégique pour Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué jeudi que plusieurs de ses troupes affluaient vers le nord pour défendre la ville et son agglomération.

Achever la conquête des régions du Donbass

En définitive, le piège tendu par les Russes est, semble-t-il, en train de fonctionner, car l'objectif de Moscou consiste bien à forcer les Ukrainiens à opérer un mouvement de troupes vers le nord. Cette manœuvre peut alors permettre aux Russes d'ouvrir des brèches dans le sud et achever la conquête de l’intégralité des régions du Donbass.

Dans le même temps, l'armée ukrainienne peine à aligner 250.000 hommes sur la ligne de front. "Dans toutes les brigades, il manque 40 % d’effectifs", souligne une source militaire française à Europe 1. "On fait face à une vague de désertion parmi les jeunes conscrits", confirme un officier ukrainien. "À Kiev, on ne nous parle plus d’armements mais bien de problème de recrutement", poursuit un militaire français de retour du front après une mission d’observation.

Zelensky, vers la négociation de la fin de la guerre ?

Les armées occidentales semblent s’être fait une raison. L’Ukraine va devoir négocier la fin de la guerre, au risque d’un scénario du pire, par exemple, que les Russes entreprennent l’ouverture d’un autre front.

Selon les informations d’Europe 1, les chancelleries occidentales sont en train de préparer une action diplomatique coordonnée pour convaincre Volodymyr Zelensky d’accepter le principe de négociations. Reste à savoir si le président ukrainien est prêt à troquer son costume de héros de guerre contre celui d’acteur de la paix.