Mort du président des Émirats arabes unis : Paris salue un «dirigeant respecté de tous»

La France a présenté vendredi ses condoléances au peuple émirien après le décès du président des Émirats arabes unis, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, rendant hommage à "un dirigeant respecté de tous". "Nous saluons son profond attachement à la stabilité et à la paix dans la région et dans le monde. Ses efforts pour apporter des réponses durables aux enjeux globaux ont été constants", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, saluant son rôle dans le "partenariat stratégique franco-émirien". "Cheikh Khalifa était un fervent artisan du renforcement du partenariat stratégique franco-émirien. La France salue son engagement continu à faire fructifier les liens de confiance et de coopération qui unissent la France et les Émirats arabes unis", a ajouté le Quai d'Orsay.

Rarement vu en public depuis un AVC en janvier 2014, cheikh Khalifa devrait être remplacé sous peu par son demi-frère, le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed, dit MBZ, déjà considéré comme le dirigeant de facto de cette riche monarchie pétrolière du Golfe. Le président émirien avait accompagné ces deux dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale et un rapprochement important avec Paris.

Coopération bilatérale forte dans le domaine culturel

La France utilise une base aérienne militaire mise à sa disposition par les Émirats sur son territoire, qui est employée par l'armée de l'Air pour ses opérations au Levant, et qui a notamment servi lors du pont aérien mis en place pour évacuer des étrangers et des Afghans de Kaboul après la prise de pouvoir des talibans en août dernier.

Les Émirats sont des clients de l'industrie militaire française, possédant par exemple des chars de combat Leclerc. La coopération bilatérale est aussi très forte dans le domaine culturel, avec en particulier la création du Louvre Abou Dhabi. Le président Emmanuel Macron a envoyé dans un tweet ses "pensées" au Prince héritier, à sa famille et au peuple émirien. Il s'est aussi entretenu par téléphone avec MBZ, a précisé l'Élysée à l'AFP.