Les Emirats arabes unis confirment leur accord à l'extradition d'un Français accusé de trafic de drogue

La justice émiratie a donné son feu vert à l'extradition vers la France d'un ressortissant français accusé de trafic de drogue, a affirmé vendredi l'agence de presse officielle Wam. "La Cour suprême fédérale des Emirats arabes unis a approuvé l'extradition de l'accusé Mehdi Charafa, ressortissant français (..) suite à une demande d'extradition déposée auprès du gouvernement pour des accusations de trafic de drogue et de blanchiment d'argent", selon l'agence.

La décision a été prise le 14 janvier, a-t-elle indiqué, sans préciser la date de sa mise en œuvre. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, avait affirmé le mois dernier avoir obtenu l'extradition d'un narcotrafiquant lors de sa visite les 20 et 21 janvier à Abou Dhabi et Dubaï. "Il s'agit d'un narco-bandit extrêmement recherché, notamment par la Jirs (juridiction interrégionale spécialisée, NDLR) de Bordeaux, qui va donc être dans les prochaines semaines de retour sur notre sol", avait-il déclaré.

"Une liste de 27 personnes qui ont des mandats d'arrêt"

Gérald Darmanin avait dit s'être rendu dans le pays du Golfe avec "une liste de 27 personnes qui ont des mandats d'arrêt qui se trouvent, ou pourraient se trouver aux Émirats arabes unis et singulièrement dans l'émirat de Dubaï". Plusieurs têtes de réseau et narcotrafiquants recherchés par la France ont été interpellés ces dernières années à Dubaï, mais seule une poignée d'entre eux ont été extradés vers la France.

La décision de la justice émiratie a été "prise après l'achèvement de toutes les procédures légales par l'accusé, et conformément à l'accord d'extradition signé entre les Émirats arabes unis et la République française le 2 mai 2007", a affirmé l'agence Wam. Cet accord est l'un des "plus de 45 accords signés ces dernières années" par le pays du Golfe pour "renforcer la coopération" internationale dans la lutte contre les crimes, selon la même source.