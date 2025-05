Les Emirats introduisent l'enseignement de l'IA à l'école dès la maternelle

Article Suggestions

Pour doter les élèves "des connaissances et des compétences nécessaires pour comprendre les principes de l'IA et ses applications dans la vie quotidienne", et les préparer à "créer et développer des solutions intelligentes" à l'avenir, les Emirats arabes unis ont indiqué lundi introduire des cours consacrés à l'intelligence artificielle dès la maternelle.