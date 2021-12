Que vont faire les Emirats arabes unis avec 80 Rafale ?

INTERVIEW

La France a signé ce vendredi un accord avec les Emirats arabes unis pour l'achat de 80 rafales et de 12 hélicoptères Caracal. "Il s'agit d'un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays", s'est félicitée la présidence française dans un communiqué. Mais au-delà de la bonne nouvelle pour l'industrie française, est-ce de bon augure pour l'équilibre stratégique d'une région sous très haute tension ? Que vont faire les Emirats arabes unis, pays autoritaire et non-démocratique, de ces 80 avions de combat ? Eléments de réponse avec Sébastien Boussois, docteur en Sciences politiques et spécialiste des Emirats.

"D'un côté, c'est une victoire pour la France, qui se retrouve avec ce contrat qui représente la moitié des contrats des sous-marins. D'un autre côté, il faut se demander ce qu'on va faire de ces armes", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. "C'est peut-être le bémol de cette affaire. Les Emirats s'inscrivent depuis des années dans une logique de remodelage du Moyen-Orient à leur image. C'est à dire d'imposer des régimes d'un côté et de l'autre côté de participer à des conflits."

Un rôle "extrêmement déstabilisateur"

L'implication des Emirats dans la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen est ainsi régulièrement pointée du doigt par les associations humanitaires, et ce depuis plusieurs années.

La France a toujours eu de bonnes relations avec les Emirats. L'armée française dispose même d'une base à Abou Dabi. Mais le chercheur redoute que l'acquisition des 80 Rafale par les Emirats vienne renforcer leur comportement, parfois belliqueux. "Je suis relativement inquiet pour la région, d'autant plus que la relation entre la France et les Emirats est suffisamment bonne pour déléguer aux Emirats le rôle de bon élève de la région, de lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Mais la réalité, c'est que ce pays est ingérant dans un certain nombre de pays dans la région. Et c'est extrêmement déstabilisateur. Je ne suis pas sûr que des Rafale soient un outil de paix privilégié. On retrouvera sûrement ces rafales sur des zones de conflits à venir".