Mort du pape François : à Rome, la mobilisation de cette famille venue de... Nouvelle-Calédonie

Des milliers de fidèles présents pour pâques prolongent leur séjour à Rome pour assister aux obsèques du pape François, décédé lundi dernier. Un moment émouvant pour les croyants, à l'instar de ces Calédoniens, venus en famille.



Un ultime hommage avant les obsèques. Dès ce mercredi, à 11h, la dépouille du pape François sera exposée au sein de la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront se recueillir une dernière fois sur son corps. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les prochains jours. Et certains ont fait de la route, comme ces Calédoniens.

Lorsqu'ils ont réservé leur voyage à Rome, ces Calédoniens ne s'attendaient pas à être menés jusqu'au cercueil du pape François. Mais ce mercredi matin, ces 38 membres d'une même famille calédonienne viendront se recueillir devant le corps du Saint-Père. Ce mardi soir, ils ont convergé en procession jusqu'à la basilique Saint-Pierre.

Une pensée pour le pape

"On a mis une table, qu'on portait, avec la tête de Jésus dessus et notre croix, et on s'est dit que sur toute la route, on allait animer en chantant, en montrant notre joie et notre foi au Christ. C'est comme ça qu'on a voulu faire autrement que d'aller simplement silencieusement jusqu'à la basilique Saint-Pierre", insiste l'un d'entre eux.

À la sortie de la basilique, Graziella a les larmes aux yeux. "On a passé la porte sainte de Saint-Pierre, tous ensemble, en pensant au pape et à tous les défunts de notre famille, à tous ceux qui nous ont soutenu", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

"Le pape des jeunes"

Raïssa a grandi avec la figure du pape François, elle a 22 ans. "Il a beaucoup travaillé pour la jeunesse et je l'en remercie parce qu'en soi, on a besoin de jeunesses de nos jours pour pouvoir relever notre église, on va dire, surtout dans les coins les plus reculés. On peut dire que le pape François, c'est le pape des jeunes", insiste-t-elle.

Cette grande famille calédonienne espère maintenant qu'il y aura assez de place samedi à Saint-Pierre pour assister aux funérailles du pape.