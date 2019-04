Migrants bloqués au large de Malte : Paris en accueillera 20 pour permettre un débarquement

La France est prête comme "plusieurs autres partenaires européens" à accueillir une partie des migrants bloqués depuis plusieurs jours à bord du navire de l'ONG Sea-Eye, au large de Malte pour permettre leur débarquement à La Valette, a assuré vendredi le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le ministère se tient prêt. "Je me suis entretenu avec mon homologue maltais" et "je lui ai confirmé que la France, comme l'Allemagne et plusieurs autres partenaires européens, sera solidaire pour l'accueil de réfugiés présents à bord de l'#AlanKurdi, afin de permettre leur débarquement à La Valette", a indiqué le ministre dans un message sur Twitter. "Comme pour les autres navires (Lifeline, Aquarius, SeaWatch), j'ai demandé que les personnels du ministère de l'Intérieur et de l'OFPRA se tiennent prêts à se rendre sur place dans les heures à venir pour faciliter le transfert en France de 20 personnes en besoin de protection", a-t-il précisé.

64 migrants secourus. Le navire Alan-Kurdi - baptisé par Sea-Eye en hommage au petit Syrien retrouvé noyé sur une plage turque - avait secouru le 3 avril 64 migrants qui se trouvaient sur une embarcation de fortune au large de la Libye. Il a d'abord fait route vers l'île italienne de Lampedusa, mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite), a estimé que c'était à Berlin de prendre en charge ces migrants secourus par une ONG allemande sur un navire battant pavillon allemand. Le navire a ensuite mis le cap sur Malte et navigue depuis autour du petit pays méditerranéen.

Depuis l'été 2018, La Valette a accepté plusieurs débarquements de migrants secourus par des ONG, mais uniquement dans le cadre d'accords pour les répartir entre plusieurs pays européens.