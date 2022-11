Midterms : inflation, guerre en Ukraine... Joe Biden va-t-il perdre le Congrès ?

Joe Biden va-t-il perdre sa majorité lors des élections de mi-mandat qui auront lieu mardi prochain ? Oui, si on en croit les derniers sondages, qui annoncent que les Républicains devraient sortir vainqueurs de cette élection. Mais l'ampleur de cette vague est plus difficile à mesurer. Du côté de la Chambre des représentants, l'équivalent aux États-Unis de l'Assemblée nationale, les Républicains devraient devenir majoritaires.

Les démocrates perdraient ainsi leur leadership et, par la même occasion, la main sur le vote des lois fédérales et sur le budget. Au Sénat en revanche, le résultat devrait être plus serré. Les dernières estimations voit une égalité : 50 Démocrates, 50 Républicains.

Donald Trump en position de force

Si ce scénario devient réalité, la vice-présidente Kamala Harris aura le dernier mot, permettant au président actuel des États-Unis, Joe Biden, d'y garder tout son poids. Mais un facteur inquiète particulièrement le clan du président : les électeurs. Avec la forte inflation et les problèmes économiques du pays, le camp démocrate craint que les Américains soient nombreux à ne pas réitérer leur soutien au président.

Donald Trump, de son côté, est en position de force. Il pourrait même annoncer le 14 novembre, selon les résultats de mardi, sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.