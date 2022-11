Midterms aux Etats-Unis : Républicains et Démocrates s'affrontent dans l'État clé de Pennsylvanie

Aux États-Unis, deux ans après l'élection de Joe Biden à la tête du pays, l'heure est déjà aux midterms. Ces élections de mi-mandat doivent renouveler une partie du Sénat américain et l'ensemble de la chambre des représentants. Alors, Républicains comme Démocrates se mobilisent pour favoriser leur camp, à l'instar de la Pennsylvanie, ou les résultats s'annoncent particulièrement serrés.

Pour convaincre les électeurs de l'État, pas mois de 3 présents et anciens présidents s'y sont déplacés ce samedi soir. Joe Biden, ainsi que l'ancien président Barack Obama étaient en campagne pour les démocrates, tandis que Donald Trump, était lui présent dans l'État pour favoriser le vote Républicain.

"Les midterms ne sont pas une blague"

Le principal objectif de cette soirée : mobiliser les électeurs avec un espoir pour Joe Biden à Philadelphie, une nouvelle victoire démocrate en Pennsylvanie : "Cette année, ce n'est pas un référendum et c'est un choix entre deux visions diamétralement opposées de l'Amérique", a-t-il scandé devant la foule.

Joe Biden a défendu ses réformes, mais pour aller plus loin, il a besoin de davantage d'élus démocrates. Barack Obama le sait bien, il a lui perdu sa majorité en 2010, bloquant une grande partie de ses réformes. "Les midterms ne sont pas une blague. Notre démocratie est pensée comme un sport d'équipe. Un président ne peut pas tout faire tout seul", a expliqué le 44e président des Etats-Unis.

Enjeu personnel pour Donald Trump

De l'autre côté de l'Etat, en banlieue de Pittsburgh, c'est Donald Trump qui fait le show. Casquette rouge sur la tête, il a dénoncé la folie démocrate et les échecs de Joe Biden, en pointant du doigt l'inflation galopante et la criminalité en hausse. "Si vous voulez stopper la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, vous devez voter Républicain mardi, dans une grande vague rouge !" a-t-il martelé devant des milliers de supporters.

Pour Donald Trump, l'enjeu est aussi personnel. Les résultats de ses candidats les plus radicaux détermineront l'emprise de l'ancien président sur le Parti républicain.