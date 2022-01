Miami : une tour de 55 étages en projet pour lutter contre les pandémies

Cela ressemble à de la science fiction, mais la pandémie a donné des idées aux architectes outre-Atlantique. Une tour antivirus verra le jour dans deux ans en Floride. La Legacy Tower, haute de 55 étages et 182 mètres dans le complexe luxueux du Miami World Center, a pour particularité de protéger ses habitants d'une possible pandémie.

On y retrouvera des appartements, des chambres d'hôtel pour que les résidents vivent totalement en autarcie. Cette tour au cœur de Miami comprendra tous les services possibles : un laboratoire ultramoderne, une pharmacie, un centre médical accessible depuis son appartement ou sa chambre d'hôtel.

Des services à la pointe de la technologie

Objectif pour le promoteur Daniel Kodsi, être prêt à faire face au risque de pandémie dans le futur. "Ce qui est unique dans ce projet, c'est qu'il a été conçu en prenant en compte le mode de vie en temps de Covid. Nous avons un centre médical, un hôtel, des résidences, le tout dans une seule tour. C'est vraiment une ville dans la ville, un bâtiment prêt à affronter une pandémie. Vous pourrez vous y abriter sans problème", promet-il.

Pour cela, les architectes mettent l'accent sur les nouvelles technologies : purificateurs d'air, matériaux antimicrobiens ou encore robots tueurs de bactéries pour faire le ménage. Les portes s'ouvriront grâce à des systèmes sans contact ou par reconnaissance faciale.

Un projet à 432 millions d'euros

Coût du projet : 432 millions d'euros. La Legacy Tower devrait être achevée en 2024. Elle fera partie d'un vaste complexe immobilier et pourrait devenir le symbole du Miami de demain, alors que la Floride attire de plus en plus de riches Américains qui se laissent tenter par le soleil et par un faible taux d'imposition.