Macron à Berlin : le chemin de la désescalade en Ukraine va-t-il porter ses fruits ?

Le marathon diplomatique d'Emmanuel Macron va-t-il porter ses fruits ? Après s'être entretenu hier avec Vladimir Poutine, à Moscou, au sujet de la crise ukrainienne, le chef de l'Etat s'est envolé vers Kiev pour échanger avec le président Volodymyr Zelenskyy. Le président de la République espère faire avancer le plus rapidement possible les négociations de paix. Il en discutera ce soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz, à Berlin

Vers la désescalade ?

Emmanuel Macron et Olaf Scholz étaient ces dernières 48 heures, chacun de leur côté, pleinement mobilisés sur le dossier de la crise ukrainienne. Le chancelier allemand revient tout juste des Etats-Unis, où il a échangé avec Joe Biden. Le président français arrive de Moscou et de Kiev. A Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a plusieurs fois remercié Emmanuel Macron pour son implication et l'a assuré de son sang froid face à la menace russe : "Nous sommes patients et c'est important non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. De notre patience dépend la désescalade ".

Le respect des accords de Minsk

Au terme de ces trois heures d'entretien, Emmanuel Macron s'est félicité d'avancées sur la question des accords de Minsk qui ont, selon lui vocation à rendre à l'Ukraine son intégrité territoriale : "Hier, avec le président Poutine, j'ai longuement évoqué évidemment ce sujet et il s'est lui même réengagé à respecter les accords de Minsk . Et je veux ici vous remercier de m'avoir confirmé à l'instant, lors de nos échanges, votre volonté de mettre en œuvre ces mêmes accords. Sur la base de ce double engagement, russe et ukrainien, nous avons désormais la possibilité de faire avancer ces négociations".

Emmanuel Macron a donc obtenu une base pour faire avancer les négociations. Il va partager son analyse de la situation au chancelier Scholz avant une réunion avec le président polonais, également présent à Berlin. Le chemin de la désescalade est encore long...