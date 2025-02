L'Union européenne a été une «aubaine» pour les Etats-Unis, répond la Commission à Trump

L'Union européenne répond à Donald Trump. Plus tôt dans la journée, le président américain a déclaré que l'UE avait été conçue pour "entuber les États-Unis". La Commission affirme que l'Union a été une "aubaine" pour l'Amérique car elle est le "plus grand marché de libre-échange au monde", selon un porte-parole de l'exécutif européen.

L'Union européenne a été une "aubaine" pour l'Amérique, a répondu mercredi la Commission à Donald Trump, quand le président américain a au contraire assuré qu'elle avait été créée pour "entuber" les États-Unis.

"L'Union européenne est le plus grand marché de libre-échange au monde", a affirmé un porte-parole de l'exécutif européen dans un long communiqué réagissant aux propos du milliardaire républicain. "Et elle a été une aubaine pour les États-Unis".

"En créant un marché unique, vaste et intégré, l'UE a facilité les échanges"

La Commission a appelé à "travailler ensemble pour préserver ces opportunités pour nos citoyens et nos entreprises. Pas l'un contre l'autre", ajoute le texte. "En créant un marché unique, vaste et intégré, l'UE a facilité les échanges, réduit les coûts pour les exportateurs américains et harmonisé les normes et les réglementations dans 27 pays", a-t-il insisté.

La Commission a toutefois averti qu'elle réagirait "fermement et immédiatement" à de nouvelles taxes douanières du président américain. "L'UE protégera toujours les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les droits de douane injustifiés", a-t-elle affirmé.

Donald Trump a de nouveau brandi mercredi sa menace d'imposer des droits de douane de 25% aux produits importés d'Europe. "J'aime les pays d'Europe. J'aime tous ces pays, vraiment, tous différents. Mais l'UE (Union européenne) a été conçue pour entuber les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus", a lancé le président républicain, qui attaque les Européens avec une rare virulence depuis son retour au pouvoir.

Nombre de dirigeants ont été également marqués par le discours du vice-président américain JD Vance mi-février à Munich qui, dans une charge virulente, a dénoncé l'attitude de nombreux pays européens comme de l'Union européenne. Il a marqué, pour nombre d'observateurs, un tournant dans la relation transatlantique.