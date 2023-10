L'Ukraine affirme avoir détruit un puissant système antiaérien en territoire russe

L'Ukraine a revendiqué mercredi la destruction d'un système antiaérien moderne S-400 sur le territoire russe, après une nuit au cours de laquelle la Russie a annoncé avoir abattu 31 drones et repoussé une tentative de débarquement en Crimée annexée. Une source au sein des services de sécurité ukrainiens, le SBU, a déclaré à l'AFP que Kiev avait attaqué avec des drones ce système dans la région russe frontalière de Belgorod, régulièrement visée. "La raison des explosions nocturnes dans la région de Belgorod est connue : le SBU a attaqué un système antiaérien S-400", a dit cette source sous couvert d'anonymat.

Le SBU avait déjà revendiqué en septembre avoir frappé un premier système S-400 en Crimée, une péninsule annexée par Moscou en 2014. Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé avoir intercepté au cours de la nuit 31 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod, de Briansk et de Koursk, toutes frontalières de l'Ukraine. Il n'a pas été fait mention d'éventuels blessés ou dégâts.

Tentative de débarquement des militaires ukrainiens

Selon le gouverneur de la province de Briansk, Alexandre Bogomaz, Kiev a également fait usage d'armes à sous-munitions contre quatre districts de sa région, provoquant "des destructions partielles" dans des logements et des dépendances. Les frappes de drones et les bombardements contre le territoire russe se sont intensifiés et sont devenus quasi quotidiens depuis le déclenchement en juin par l'armée ukrainienne d'une difficile contre-offensive en Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a également signalé mercredi avoir repoussé une tentative de débarquement de militaires ukrainiens dans la péninsule de Crimée. "Dans la partie nord-ouest de la mer Noire, les actions d'un appareil des forces aérospatiales russes ont mis fin à une tentative de pénétrer sur le territoire de la Crimée par un groupe de débarquement des forces armées ukrainiennes", a fait savoir le ministère. Ces soldats se dirigeaient vers le cap Tarkhankout, dans le nord-ouest de la péninsule, à bord d'un "bateau militaire rapide et (de) trois jet-skis".

La direction principale du renseignement militaire ukrainien a revendiqué cette opération, assurant que des membres des forces spéciales avaient "débarqué sur le territoire de la péninsule de Crimée et infligé des dégâts par le feu aux occupants". Elle a accompagné son message d'une vidéo, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrant des bateaux pneumatiques se déplaçant de nuit et des soldats tenant dans leurs mains un drapeau ukrainien. L'Ukraine s'était félicitée fin août d'avoir mené en Crimée une opération commando similaire, au cours de laquelle ses troupes avaient pu brièvement hisser le drapeau ukrainien sur cette péninsule. Ni la Russie, ni l'Ukraine ne communiquent sur leurs pertes.