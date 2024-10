L'UE appelle à «la plus grande retenue» après les frappes israéliennes en Iran

L'Union européenne a appelé samedi toutes les parties à faire preuve de "la plus grande retenue" pour éviter une "escalade incontrôlable" au Moyen-Orient, après les frappes israéliennes en Iran. "Le cycle dangereux d'attaques et de représailles risque de provoquer une nouvelle extension du conflit régional", a mis en garde le bloc de 27 pays européens dans un communiqué.

Israël a averti que l'Iran "paierait un lourd tribut" s'il répondait à ces frappes

"Tout en reconnaissant le droit d'Israël à l'autodéfense, l'UE appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter une escalade incontrôlable, qui n'est dans l'intérêt de personne". L'Iran a prévenu qu'il se défendrait après les dernières attaques qui ont touché des usines de fabrication de missiles et des installations militaires dans plusieurs régions sur son territoire, selon l'armée israélienne, et ont provoqué la mort de deux soldats.

Israël a de son côté averti que l'Iran "paierait un lourd tribut" s'il répondait à ces frappes, qui, a-t-il expliqué, ont été effectuées en représailles aux tirs sur son sol de missiles iraniens le 1er octobre. L'Union européenne a souligné que ces frappes étaient intervenues dans un contexte de "tensions régionales graves et croissantes". "L'UE reste pleinement déterminée à réduire les tensions et à contribuer à la désescalade et, à cette fin, reste en contact étroit avec tous les acteurs concernés", selon son communiqué.