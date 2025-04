Iran : un grand port toujours en feu deux jours après une explosion, le bilan monte à 46 morts

1.072 blessés ont quitté l'hôpital et 138 sont toujours hospitalisés.

1.072 blessés ont quitté l'hôpital et 138 sont toujours hospitalisés. AFP / © Iranian Red Crescent / Handout / ANADOLU

L'explosion survenue samedi dans le plus grand port d'Iran s'élève désormais à 46 morts, après un précédent bilan faisant état de 40 personnes tuées. La cause de l'explosion n'a pas été déterminée dans l'immédiat, mais les douanes du port ont indiqué qu'elle provenait probablement d'un incendie qui s'était déclaré dans le dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques.