L'armée israélienne dit avoir frappé des sites de fabrication de missiles, l'Iran confirme l'attaque

L'armée israélienne a affirmé samedi avoir mené des frappes "précises et ciblées" sur l'Iran, visant des sites de fabrication de missiles, des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens dans plusieurs régions du pays en représailles à l'attaque iranienne sur Israël le 1er octobre.

Les avions militaires "ont frappé des sites de fabrication de missiles (...) que l'Iran tire sur l'État d'Israël depuis un an. Ces missiles étaient une menace directe et immédiate pour les citoyens d'Israël", a indiqué l'armée dans un communiqué. Elle a également mené des frappes sur "des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens qui avaient pour but de restreindre la liberté d'Israël d'opérer en Iran".

Téhéran confirme

L'Iran a confirmé dans la foulée une attaque israélienne contre son territoire après une série de détonations entendues à Téhéran, et affirmé que les dégâts étaient "limités". Israël "a attaqué des centres militaires dans les provinces de Téhéran et celles du Khouzestan (sud-ouest) et d'Ilam (ouest)", limitrophes de l'Irak, "dans le cadre d'une opération génératrice de tensions", ont indiqué dans un communiqué les forces de défenses aériennes, ajoutant que l'attaque a causé "à certains endroits des dégâts limités".