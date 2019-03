Ligue 1 : tous les résultats de la 29ème journée

Grâce à un but et deux passes décisives de Romain Hamouma, Saint-Étienne a étrillé Caen (5-0), désormais lanterne rouge, pour la 29ème journée de Ligue 1, samedi. Dans le même temps, Guingamp s'est donné de l'air, en remportant une victoire capitale face à un concurrent direct, Dijon (1-0). Pas de but entre Angers et Amiens (0-0). Enfin, Nîmes a arraché le match nul face à Strasbourg (2-2).

L'ASSE met la pression sur l'OM. La victoire de Saint-Étienne en Normandie fait beaucoup de bien aux Verts, qui avaient perdu cinq fois sur les huit dernières journées, et qui sont provisoirement cinquièmes. Ils portent leur total de points à 46, soit trois de plus que Reims, sixième, qui reçoit Nantes dimanche, et un de moins que Marseille, qui se déplace à Paris. Pour Caen, ce onzième match consécutif sans victoire (3 nuls, 8 défaites), conjugué à la victoire de Guingamp (18e) contre Dijon (19e), fait glisser les Normands au vingtième et dernier rang avec 20 points, à une unité des Bourguignons.

Victoire capitale pour Guingamp. Les Bourguignons ont en effet été battus de justesse par Guingamp (1-0), grâce à un but de Ludovic Blas sur penalty en fin de match (86e). Cela faisait 202 jours que les Bretons végétaient à la dernière place du championnat... Les voilà désormais barragistes.

Nîmes arrache le nul, Amiens évite la défaite. Juste au-dessus, Amiens (17e), a évité la défaite grâce à son gardien Régis Gurtner, inspiré pour détourner le penalty de Christian Lopez (85e) dans les dernières minutes et préserver le 0-0. Enfin, dans un duel entre deux équipes du ventre mou, Nîmes, pourtant mené 2-0, est revenu du diable-vauvert pour arracher le nul sur sa pelouse face à Strasbourg (2-2). Encore une fois sur un penalty. Encore une fois dans les derniers instants (90+1).