Liban : une Française de 87 ans meurt après une «forte explosion» dans le sud

Une ressortissante française de 87 ans est décédée après une "forte explosion" dans un village du sud du Liban, en proie à d'intenses bombardements israéliens, a-t-on appris jeudi auprès du ministère des Affaires étrangères.

"Nous déplorons le décès survenu lundi dernier d'une compatriote âgée de 87 ans dans un village proche de la ville de Tyr" où l'immeuble dans lequel elle résidait s'est effondré après une "forte explosion", a indiqué le Quai d'Orsay à l'AFP, sans fournir davantage de précisions quant à l'origine de l'explosion. La France n'a pas connaissance d'autres victimes françaises "à ce stade" dans le reste du pays, de même source.

Israël promet de combattre le Hezbollah "jusqu'à la victoire"

Israël a poursuivi jeudi pour la quatrième journée consécutive ses frappes aériennes massives sur l'est et le sud du Liban, promettant de combattre le Hezbollah "jusqu'à la victoire". Les bombardements, qui ont fait plus de 600 morts depuis lundi, dont de nombreux civils, ont jeté plus de 90.000 personnes sur les routes au Liban, selon l'ONU. Plus de 22.000 d'entre elles sont entrées en Syrie, ont indiqué des sources de sécurité dans ce pays.

Face à cette escalade qui menace d'entraîner le Proche-Orient dans la guerre, la France et les Etats-Unis, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé mercredi à un "cessez-le-feu immédiat de 21 jours" pour "donner une chance à la diplomatie".